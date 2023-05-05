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Zonguldak'ta iğrenç iddia! Ret cevabı veren sevgilisine dehşeti yaşattı

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#ZONGULDAK#Polis#Mahkeme
Zonguldakta iğrenç iddia Ret cevabı veren sevgilisine dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 15:30

Zonguldak'ta ilişkide bulunmayı reddedince sevgilisi M.A.'nın (24) şiddetine uğrayan üniversite öğrencisi A.A. (19), darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 30 Nisan'da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'DÖNÜP, BİLEKLERİMİ SIKMAYA BAŞLADI'

Bileğinde ve kolunda morluklar oluşan A.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"1,5 aydır birlikteydik. Ayrılıp, barışmıştık. Daha önce de şiddete meyilli bir hareketi olmuştu. Parti çıkışı başka okuldan kız arkadaşım, M.A. ve ben evime gittik. Kafası güzeldi, hepimiz alkol almıştık. Arkadaşım tuvalete gitti. Bu sırada M.A., bana cinsel anlamda yaklaşmaya başladı. 'Yapma' dememe rağmen, beni kendisine doğru çekti. Kolumdan tutuyordu. 'Bırak' diyerek karşı koltuğa geçtim. Açıkça istemediğimi söyledi. O da bana, 'Bizi mi istemiyorsun' diye sordu. Ben de 'Hayır bizi değil; cinsel anlamda bir şey yaşamak istemiyorum' diyerek karşılık verdim. Sonrasında sayıp sövmeye başladı. 'Git' dedikçe gitmedi, evimde kaldı. Ceketinden tuttum, 'Çık' dedim. Dönüp, bileklerimi sıkmaya başladı. 'Canım yanıyor' dedim, hiçbir şekilde bırakmadı. Sonrasında kendimi bir şekilde geri çektim."

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Zonguldakta iğrenç iddia Ret cevabı veren sevgilisine dehşeti yaşattı

Daha sonra polise haber verdiğini belirten A.A., "Gitmesini beklemek için odama geçtim ve polisi aradım. Aradım ama içeriden hakaretler etmeye devam ediyordu. Hakaretlerin ardından odamdan tekrar çıktım. Evimi hiçbir şekilde terk etmiyordu. Ben de kendisini kapıya doğru itmeye başladım. Kapıda yine arbede yaşandı. Kollarımı sıkmaya başladı. Kendimi korumak için 1 kere tokat attım. Sonra polisler beni geri aradı. Darp raporunun ardından emniyete gittik. Hem uzaklaştırma kararı çıkarttım hem de şikayetçi oldum" diye konuştu.

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Zonguldakta iğrenç iddia Ret cevabı veren sevgilisine dehşeti yaşattı

'BABA TAHLİYE' PAYLAŞIMI YAPTI

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını ifade eden A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü. (DHA)

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#ZONGULDAK#Polis#Mahkeme

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