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Zonguldak'ta iç mimar Bartu Can'ın sır ölümü

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#Zonguldak#Polis#Cinayet
Zonguldakta iç mimar Bartu Canın sır ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:26

Zonguldak'ta, kamp alanında çene altından mermi girişi tespit edilen iç mimar Bartu Can (32) hayatını kaybetti. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'nın ise ifadesi alındı.

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Olay, 10 Eylül'de, Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bartu Can'ın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zonguldakta iç mimar Bartu Canın sır ölümü

Yapılan otopside Can'ın çenesinden mermi girişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphesi sebebiyle Bartu Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerleri arama köpeğiyle de arandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları reddeden 3 şüpheli, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Zonguldak#Polis#Cinayet

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