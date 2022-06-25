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Zonguldak'ta hortum paniği

#Zonguldak#Çaycuma#Hortum

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

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Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanırım” şeklinde konuştu.

Zonguldakta hortum paniği

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#Zonguldak#Çaycuma#Hortum

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