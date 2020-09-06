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Haber Giriş: 06.09.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta hortum paniği

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Zonguldak'ta hortum paniği
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Zonguldak'ta denizin ortasında aynı anda ortaya çıkan 3 hortum korkuttu

Zonguldak kıyılarında yağmurun ardından denizde ortaya çıkan hortumlar korkuttu.

Kent merkezinin 2 kilometre açığında oluşan 3 hortum paniğe sebep oldu. Belli aralıklarla oluşan 3 hortumu gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile görüntüledi.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum daha sonra gözden kayboldu.

Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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