Zonguldak'ta hortum paniği
Zonguldak'ta denizin ortasında aynı anda ortaya çıkan 3 hortum korkuttu
Zonguldak kıyılarında yağmurun ardından denizde ortaya çıkan hortumlar korkuttu.
Kent merkezinin 2 kilometre açığında oluşan 3 hortum paniğe sebep oldu. Belli aralıklarla oluşan 3 hortumu gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile görüntüledi.
Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum daha sonra gözden kayboldu.
Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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