MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta heyelan paniği! Terminal kapatıldı
GeriGündem Zonguldak'ta heyelan paniği! Terminal kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)-
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta heyelan paniği! Terminal kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta heyelan paniği! Terminal kapatıldı

Zonguldak'ta şehirlerarası otobüs terminali, 3 gündür yaşanan heyelanlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kentte etkili olan yağmur nedeniyle çarşamba günü, Zonguldak 100’üncü Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, terminalin içine düştü. Heyelan sırasında terminalde bulunan yolcular büyük korku yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Terminal binasında ise maddi zarar oluştu. Heyelan olaylarının perşembe ve cuma günlerinde de devam etmesi üzerine Zonguldak Belediyesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından terminal binasını geçici olarak kapattı. Terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vereceği, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği açıklandı.

Zonguldakta heyelan paniği Terminal kapatıldı


Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Terminal Müdürü Nazmi Çolban, "Şu anda heyelan tehlikesi nedeniyle can ve mal güvenliği için terminalin kapatma kararı aldık. Can ve mal güvenliği için belediyemizin aldığı karara uyuyoruz. Bilet satışları şehir merkezindeki yazıhanelerden yapılacak" dedi.

Karayolunda 85 metrelik bölüm çöktü
Karayolunda 85 metrelik bölüm çöktü!

"HAYATİ TEHLİKEMİZ SÖZ KONUSU"

Kapatma kararını yerinde bulduğunu söyleyen iş yeri sahiplerinden Coşkun Çelebi ise, "Burada heyelan devam edebilir. Şu anda hayati tehlikemiz söz konusudur. Belediyenin göndermiş olduğu tebligat kararına uymak zorundayız" diye konuştu.

Zonguldakta heyelan paniği Terminal kapatıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi