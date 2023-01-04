Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak’ta hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü! 50 köy karantinaya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Çiçek Hastalığı#Karantina
Zonguldak’ta hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü 50 köy karantinaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 14:29

Zonguldak’ta 2 ağılda küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülünce, kentin 4 ilçesinde 50 köy karantinaya alındı.

Haberin Devamı

Merkeze bağlı Karaman beldesindeki bir ağılda çiçek hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine civardaki 31 köy karantinaya alındı ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde de Satılmış Orhan’a ait ağıldaki koyunlar hastalandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin koyunlardan aldığı kan örneğinde çiçek hastalığı saptandı. Bu tespitlerin ardından 19 köy daha karantinaya alındı.

Mevzuat gereği hastalığın görüldüğü merkezden 10 kilometrelik çemberde bulunan bütün besi hayvanlarını kapsayan her iki karantina uygulamasında toplam 4 ilçede 50 köy karantinaya alındı. Köy muhtarları karantina hakkında bilgilendirilirken, Ereğli ilçesine bağlı köylerde de küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.

35 yıldır hayvancılık yapan Satılmış Orhan, “İlçe Tarım, çiçek hastalığı buldu koyunlarda. Hastalık akciğerlerdeki enfeksiyondan dolayı ayaklardan kafaya vuruyor. 62 koyunum vardı. 7 koyunum telef oldu. İlçe Tarım, çiçek aşısı yapacak, önlem alınacak. Bizim pek yapabileceğimiz bir şey yok. Hasta koyunları ayrı tutuyoruz. Koyunlar karantinada, dışarı salmıyoruz. Kapalı alanda ağıllarda duruyor hayvanlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Çiçek Hastalığı#Karantina

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı