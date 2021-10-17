Zonguldak'ta 'Gençliğe Hitabe' levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...#Fenerbahçe
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı! İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...#Salgın Hastalık
Yol kesti... Aracı yumrukladı Bu da taksici görünümlü magandaYol kesti... Aracı yumrukladı! Bu da taksici görünümlü maganda#İstanbul
Günlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attıGünlerdir merakla bekleniyordu... Bir ilke imza attı!#Uzay
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
Flaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkatFlaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkat!#Kovid Aşısı
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta 'Gençliğe Hitabe' levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

#Zonguldak#Zonguldak Valiliği#Gençliğe Hitabe
Zonguldakta Gençliğe Hitabe levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

Zonguldak Valiliği'nin dış cephesindeki 'Gençliğe Hitabe' yazısının olduğu levha kaldırılarak yerine 2 yıl önce Gümeli beldesinde yer alan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının cam mozaiği konuldu. Levhanın ise kesilip ters çevrilerek valilik binası önündeki mazgalların kapatılmasında kullanıldığı ortaya çıktı. Valilik, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Zonguldak Valiliği'nin binasının dış cephesindeki 'Gençliğe Hitabe' yazısının olduğu levha, 2017 yılında söküldü. Yerine 21 Haziran 2019'da Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bulunan 4 bin 116 yaşındaki porsuk ağacının cam mozaiği yerleştirildi. Cam mozaik, dönemin Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol tarafından gerçekleştirilen törenle açıldı.

Zonguldakta Gençliğe Hitabe levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

CHP VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, hitabenin uygun koşullarda, gerekli özen ile saklanıp saklanmadığına ve yerine tekrar ne zaman konulacağı ile ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu imzasını taşıyan cevapta, eserin çürüme ve bozulmasına yol açabilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Zonguldakta Gençliğe Hitabe levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

Haberin Devamı

Valilikten alınan bilgilerin paylaşıldığı yanıtta ayrıca "Zonguldak Valiliği'nce, eserin taşıdığı dekoratif öğeler ile özgün niteliklerinin korunması ve deforme olma, çürüme gibi bozulmaya yol açılabilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınmıştır. Zonguldak ilinin tanıtımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin olduğu yere dünyanın en yaşlı porsuk ağacının cam granülden yaptırılan tabelası konulmuştur. Zonguldak Valiliği tarafından hitabenin valilik binasının dış cephesinde başka bir yere konulması hususunun yapının mimarı yapısı ve sanat estetiği açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir" denildi.

Zonguldakta Gençliğe Hitabe levhasının kesilip mazgal kapatılmasına inceleme

'BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK'

Gençliğe Hitabe yazılı levhanın ise kesilerek valilik binası önündeki mazgalların üzerine konulduğu ortaya çıktı. Olayı ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, mazgalın üzerindeki 'Gençliğe Hitabe'yi göstererek sorumluları kınadı. Yavuzyılmaz, "Valiliğin önündeki mazgalların önüne Gençliğe Hitabe kesilerek ters çevrilip konmuştur. Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda büyük bir saygısızlık" dedi.

KESİLEN LEVHA MAZGALLARDAN KALDIRILDI

Kesilen levha mazgalların üzerinden kaldırılırken, Zonguldak Valiliği de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hükümet konağının ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılan Gençliğe Hitabe'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

İlgili Haberler:

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Zonguldak Valiliği#Gençliğe Hitabe

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA