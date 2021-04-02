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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta feci olay! Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber

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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil 200 metre yükseklikten denize uçtu. Araçya bulunan Cafer Aygün (62) yaşamını yitirirken araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

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  • Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber
  • Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber
  • Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber
  • Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu. Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı. Kayıp olduğu iddia edilen kişiye ulaşılamadı.

Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber


Cafer Aygün'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen Aygün'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekipler araçta bulunduğu öne sürülen kişi için denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldakta feci olay Otomobil 200 metreden denize uçtu... Kahreden haber

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