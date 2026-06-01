Zonguldak'ta evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu! Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Elindeki bıçak göğsüne saplandı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 12:11

Zonguldak'ta yaşayan Ercan Kolçak'ın (28) evinde ölü bulunması ile ilgili gözaltına alınan kız arkadaşı Kezban Ç., (28) ifadesinde; aralarında arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğsüne saplandığını ileri sürdü.

Olay, dün merkeze ilçeye bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde Ercan Kolçak'ın evinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Kezban Ç., "Erkek arkadaşım bıçaklandı" diyerek ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kolçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kezban Ç., gözaltına alınırken, Ercan Kolçak'ın cenazesi, Hacıali köyünde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki sorgusunda Kezban Ç., Kolçak’ın kendisini tehdit ettiğini, hakarete maruz kaldığını ve darbedildiğini iddia etti.

Ercan Kolçak'ın kendisini zorla taksiyle eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonunu aldığını daha sonra sinirlenip bıçakla yanına geldiğini öne süren Kezban Ç., arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğüs bölgesine saplandığını öne sürdü.

Kezban Ç., sabah saatlerinde jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Kezban Ç.’nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

