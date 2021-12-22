Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada bu süre zarfında il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.