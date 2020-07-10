Zonguldak'ta düğün salonuna kumar baskını; 14 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan düğün salonunda kumar oynatıldığını tespit etti. Düğün salonuna gece saatlerinde yapılan baskında; Ş.P. (55), M.A. (40), İ.Y. (42), O.U. (31), D.D. (35), T.K. (20), D.K. (41), M.K. (47), N.H. (50), B.A. (55), N.K. (47), T.K. (43), A.Y. (46) ve Ö.Ö. (41) kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, toplam 28 bin 225 lira para cezası uygulandı.