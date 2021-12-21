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Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu! O anlar böyle görüntülendi

#Zonguldak#Ereğli#Hortum
Zonguldakta denizde hortumlar oluştu O anlar böyle görüntülendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Öte yandan Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, Ereğli ilçesinde ise kontrolden çıkan 2 otomobil, devrildi.

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane hortum oluştu.

Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybedip kayboldu.

Zonguldakta denizde hortumlar oluştu O anlar böyle görüntülendi

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Zonguldak'ta beklenen kar yağışı, gece saatlerinde ilçelerde başladı. Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu.

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Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden TIR'ların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.

Zonguldakta denizde hortumlar oluştu O anlar böyle görüntülendi

Ereğli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, sabah işe giden sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti, kazalar meydana geldi. Kontrolden çıkıp devrilen 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açması ile trafik normale döndü. 

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