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Sinan KABATEPE - DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta dehşet! Paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti

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Zonguldak'ta dehşet! Paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile boşanma aşamasında olan Doğan B. (32), eşinin evinin önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Doğan B.'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise herkesi şok etti.

Olay, ilçeye bağlı Akköyde meydana geldi. Doğan B., yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı eşi S.B.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı köye gitti. Evinin önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran Doğan B., başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Doğan B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Zonguldakta dehşet Paylaştığı fotoğraf herkesi şoke etti

Doğan B.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan B.’nin intihar etmeden önce, Buraya kadarmış. Çok güzel rol yaparım. Evet yalanlarım da kalitelidir ama oyun bitti. Size iyi seyirler yazdığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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