MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu
GeriGÃ¼ndem Zonguldak'ta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Gündem
Cem SÜRMENELÄ°/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)-
Haber GiriÅŸ: 14.06.2021 - 13:18 | Son GÃ¼ncelleme:

Zonguldak'ta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Zonguldak'ta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu

Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde, Mertcan E.Â alacak meselesi nedeniyle aralarÄ±nda husumet bulunan Umut Ã‡.'yeÂ (41) tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Umut Ã‡. tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Olay, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, aralarÄ±nda alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Mertcan E. ile Umut Ã‡. tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda Mertcan E., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla Umut Ã‡.'ye 6 el ateÅŸ etti. VÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunlarla aÄŸÄ±r yaralanan Umut Ã‡., saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla EreÄŸli ilÃ§esindeki Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mertcan E., olayÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Zonguldakta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi