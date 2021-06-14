Zonguldak'ta dehÅŸet: Husumetlisini 6 kurÅŸunla vurdu

Olay, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, aralarÄ±nda alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Mertcan E. ile Umut Ã‡. tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸen olayda Mertcan E., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla Umut Ã‡.'ye 6 el ateÅŸ etti. VÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunlarla aÄŸÄ±r yaralanan Umut Ã‡., saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla EreÄŸli ilÃ§esindeki Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mertcan E., olayÄ±n ardÄ±ndan polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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