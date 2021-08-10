MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta definecinin feci sonu
GeriGündem Zonguldak'ta definecinin feci sonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta definecinin feci sonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta definecinin feci sonu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 4 gün önce define aramak için evinden ayrılan Nizamettin Güllüoğlu (49), kazdığı çukurda ölü olarak bulundu. Güllüoğlu’nun jeneratör gazından zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, Devrek’e bağlı Yeşilöz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Güllüoğlu, 4 gün önce iddiaya göre, "Define aramaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Nizamettin Güllüoğlu'ndan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. Köylülerle birlikte yapılan aramada, Güllüoğlu'nun daha önce de define aradığı ormanın 1 kilometre içerisindeki kayalık alanda kazdığı çukurun etrafında kıyafet parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler, gaz maskeleriyle çukura indi. Ekipler, yaklaşık 8 metrelik çukurda Güllüoğlu'nun cansız bedenini buldu.

: İlginizi Çekebilir

İtfaiye tarafından çukurdan çıkarılan Güllüoğlu'nun cenazesi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güllüoğlu'nun ilk belirlemelere göre, çukurda çalıştığı sırada aydınlatma için kullandığı jeneratörün çıkardığı gazdan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi