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AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Zonguldak'ta bulunan su samuru yaşam alanına bırakıldı

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Zonguldak'ta bulunan su samuru yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan su samuru, sağlık kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına salıverildi.

Merkez Mahallesi Erdemyuva Sitesi'nde su samurunun sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören site sakinleri, durumu Alaplı Belediyesine bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen belediye ekipleri, su samurunu fileli kepçeyle yakaladı, veteriner hekimler ise su samurunu sağlık kontrolünden geçirdi.

Belediye ekipleri, daha sonra su samurunu İncivez Deresi'ne bıraktı.

Alaplı Belediyesi Veteriner Hizmetleri yetkilileri, yaptıkları açıklamada, ilçede su samuruna pek rastlanılmadığını belirterek, su samurunun Alaplı Çayı veya İncivez Deresi'nin denizle birleştiği noktadan, karaya çıkmış olabileceğini ifade etti.

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