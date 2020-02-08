Zonguldak'ta bulunan 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Sabah etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerde yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 20, Alaplı'da 12, Devrek'te 50, Gökçebey'de 16, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 21, Kozlu'da 20 olmak üzere toplam 148 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ormanda yürüyüş yaptı, çocuklarıyla kartopu oynadı.