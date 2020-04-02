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Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak) (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:56,Son Güncelleme:/

Zonguldak'ta bir mahallede karantina sürüyor

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Zonguldak'ta bir mahallede karantina sürüyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün 78 kişilik Merkez Mahallesi'nde karantina devam ediyor.

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 30 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'ni karantinaya aldı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılanıyor. Vatandaşlara sık sık evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Velibeyler Muhtarı Celal Kiren, 291 kişinin yaşadığı köylerinde Merkez Mahallesi'nin karantina altına alındığını söyledi. Kendi evininde karantina bölgesinde kaldığını belirten Kiren, "Merkez Mahallesi komple karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma tutuyor. Bizde elimizden geldiğince vatandaşa yardımcı oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık ve jandarma hep birlikte buradayız. Sağlık sorunlarında bir sıkıntı yok. Ufak şeyler oldu mu ambulansla götürüyoruz. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.

Zonguldakta bir mahallede karantina sürüyor

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