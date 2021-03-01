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ZONGULDAK (AA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta bir iş yerinin deposunda 1150 litre etil alkol ele geçirildi

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Zonguldak'ta bir iş yerinin deposunda 1150 litre etil alkol ele geçirildi
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Zonguldak'ta bir iş yerinin deposunda yapılan aramada 1150 litre etil alkol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda arama yaptı.
Ekipler, sahte alkol yapımında kullanılan 575 şişe olmak üzere 1150 litre etil alkol ele geçirdi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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