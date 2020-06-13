MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
GeriGündem Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Serkan K., tartıştığı Fevzi Ş. ile 2 yeğenini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece yarısı, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Fevzi Ş. İle arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan K., Fevzi Ş. ile yeğenleri Furkan Ş. ve Doğukan Ş.'yi bıçaklayarak, yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan Serkan K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle