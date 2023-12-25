Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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Geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 36 gündür devam eden çalışmalara Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı emniyeti AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer ekipler de karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara Nene Hatun gemisi destek veriyor.

Batan geminin enkazını kaldırma çalışmaları da Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi tarafından devam ediyor.



Olay günü ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli yük gemisini söküm çalışmaları da devam ediyor.

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