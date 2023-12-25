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Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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#Zonguldak#Gemi#Karadeniz
Zonguldakta batan Kafkametlerin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 16:28

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan karaya oturan Pallada isimli yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor.

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Geçen 19 Kasım günü fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 36 gündür devam eden çalışmalara Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı emniyeti AFAD ekiplerinin yanı sıra diğer ekipler de karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara Nene Hatun gemisi destek veriyor.

Batan geminin enkazını kaldırma çalışmaları da Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi tarafından devam ediyor.

Zonguldakta batan Kafkametlerin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Olay günü ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli yük gemisini söküm çalışmaları da devam ediyor.

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Zonguldakta batan Kafkametlerin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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#Zonguldak#Gemi#Karadeniz

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