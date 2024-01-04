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Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kafkametler
Zonguldakta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 17:37

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 47. gününde de devam etti.

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Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 47. günde de devam etti.

Karadan ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler de katıldı. Çalışmalarda Nene Hatun Gemisi de hazır bulundu.

Enkaz kaldırma şirketi de Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kafkametler

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