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Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kafkametler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 13:29

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtınada batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 7’nci günde de sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle, dalgıçların denizaltındaki çalışmaları durduruldu.

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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtınada, 12 mürettebatın içinde olduğu 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi, dev dalgalarla sürüklenip mendireğe çarptıktan kısa süre sonra battı. Olayın ardından batan gemideki Türk denizcilerin bulunması için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından havadan ve karadan arama çalışması başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları da Ereğli'ye gelerek aramalara katıldı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar, 12 mürettebattan aşçı Metin Usta, usta gemici İsmail Kaptan, güverte ustası Tamer Özer, usta makinist Cüneyt Aygen ve geminin ikinci kaptanı Hıfzı Tarhan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Aramaların 7'nci gününde, sabah erken saatlerde, ekipler, batığın bulunduğu alanda yeniden çalışma başlattı. Kentte beklenen kuvvetli fırtına öncesi deniz altındaki çalışmalar durduruldu. Hava ve deniz şartları elverdiğince yüzeyden botlarla ve karadan arama tarama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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Kayıp denizcilerin yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor.

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#Zonguldak#Karadeniz Ereğli#Kafkametler

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