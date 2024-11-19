Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatı için gıyabi cenaze namazı

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Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023’te Rusya’nın Temryuk Limanı’ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan Kafkametler isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemici İsmail Kaptan, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Aşçı Metin Usta’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip ise denizde kayboldu. Geminin enkazı denizden çıkarılırken, 7 kişi hala bulunamadı.

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‘RABB’İM BİZLERE BİR DAHA BÖYLE BÜYÜK ACILAR YAŞATMASIN’

Olayın yıl dönümünde Ereğli Kaymakamlığı tarafından anma etkinliği düzenlendi. Programa Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kayıp mürettebatın yakınları ve vatandaşlar katıldı. İlk olarak ilçe protokolü, geminin battığı alandan denize karanfil bıraktı. Daha sonra öğle namazı öncesinde Ali Molla camisinde Kur’an-ı Kerim okundu.

Ali Molla Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından kayıp 7 mürettebat için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde konuşan Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, “Söyleyecek bir şey yok. Elbette insanların acısı büyük. Rabb’im bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” dedi.

Cenaze namazının ardından programa katılanlara lokma ve mevlit şekeri dağıtıldı.