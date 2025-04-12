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Zonguldak’ta başkandan miting ifadesi

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#ZONGULDAK#Ekrem İmamoğlu#Tahsin Erdem
Zonguldak’ta başkandan miting ifadesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

ZONGULDAK’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Zonguldak’ta da eylemler yapıldı. Zonguldak Belediye Başkanı CHP’li Tahsin Erdem, izinsiz yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte dün sabah adliyeye gelip savcıya ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı. Erdem, “Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.

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#ZONGULDAK#Ekrem İmamoğlu#Tahsin Erdem

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