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Zonguldak'ta baltalı vahşet: Anne ve anneannesini parçaladı

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#Balta#Cinayet#Vahşet
Zonguldakta baltalı vahşet: Anne ve anneannesini parçaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 10:44

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet geçirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi. Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Zonguldakta baltalı vahşet: Anne ve anneannesini parçaladı

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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#Balta#Cinayet#Vahşet

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