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Zonguldak'ta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Huzurevi#Evlilik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 16:39

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelip, huzurevine yerleşen Meliha Kıral'ın (72) 7 yıllık erkek arkadaşı Ercan Birdal (75), Muğla'nın Dalaman ilçesinden gelip, evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Kıral ile evlenen Birdal da artık huzurevinde yaşayacak.

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Dalaman'da oturan Meliha Kıral, 1 ay önce Ereğli ilçesine taşınma kararı aldı. Dalaman'daki arkadaşı Ercan Birdal da aşkının peşinden gidip, huzurevinde kalan Meliha Kıral'a evlenme teklifi etti. Kıral'ın teklifi kabul etmesi ile bugün Mühendisler Derneği'nde nikah kıyıldı.

Zonguldakta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kıydığı nikahta; çiftin şahitleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Mehmet Yapıcı ile protokol üyeleri oldu. Çifte, evlilik cüzdanını Vali Tutulmaz verdi. Başkan Posbıyık ise çifte Kur'an-ı Kerim, bayrak ve hediye verdi.
Zonguldakta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti

'BİRBİRİMİZİ TANIDIK, ANLAŞTIK'

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evlilik kararı ile birlikte huzurevine yerleşen Ercan Birdal, "Eskiden beri tanışıyorduk ama bugüne denk geldi. Bugüne nasip oldu. Sağ olsun devletimizin mevcut imkanları ile bu noktaya geldik. Huzurevinde yaşamaya karar verdik. Bundan sonra biraz dinlenelim dedik" dedi.

Zonguldakta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti
Meliha Kıral da "Birbirimizi tanıdık, anlaştık. 7 senedir de birlikteydik.
Zonguldakta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti
Huzurevine gelince Ercan Bey yalnız kaldı. Ben de onu almak istedim. Alınca da olaylar böyle gelişti" diye konuştu.
Zonguldakta aşkının peşinden geldi, evlenip huzurevine yerleşti


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#Zonguldak#Huzurevi#Evlilik

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