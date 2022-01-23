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Zonguldak'ta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

#Zonguldak#Kar Yağışı#Hava Durumu
Zonguldakta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, yolcular iş yerlerine ve hastanelere gitmek için kilometrelerce yol yürüdü. Kent genelinde 252 köy yolu ulaşıma kapanırken, valilik engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli olduğunu duyurdu.

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Etkisini artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Bazı mahalle ve sokaklarda ağaçlar karı taşıyamayınca devrildi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, otobüsler çalışmayınca yürümek zorunda kaldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden halk otobüsü da arızalanınca yolda kaldı.

Zonguldakta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

Yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyen yolcular, güçlükle hastaneye ulaştı. Kamil Ekim, belediye otobüsünün arıza yaptığını belirterek, "Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum. Tıp fakültesine gitmeye çalışıyorum" dedi.

Zonguldakta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

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KARA YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ereğli kesiminde de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri, karda kalan araçları iterek yolu ulaşıma açmaya çalıştı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla araçlarını kardan çıkartıp ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekiplerinin çalışması ile kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı. TIR'ların geçişine izin verilmedi.

Zonguldakta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

KÖYLERDEKİ HASTALARA ULAŞMAK İÇİN YOĞUN MESAİ

Merkez ve ilçelere bağlı 252 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri ise köylerinde mahsur kalan hastalara ulaşmak için yoğun mesai yapıyor. Dün akşamdan bu yana iki hasta, UMKE ekiplerince mahsur kaldıkları köylerden alınarak hastanelere ulaştırıldı. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada Zonguldak Valiliği, engelli ve kamu çalışanlarına pazartesi günü izin verildiğini açıkladı.

Zonguldakta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

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