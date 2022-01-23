Zonguldak'ta araçlar yolda kaldı, kilometrelerce yol yürüdüler

Haberin Devamı

Etkisini artıran kar yağışı ile birlikte kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Bazı mahalle ve sokaklarda ağaçlar karı taşıyamayınca devrildi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, otobüsler çalışmayınca yürümek zorunda kaldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden halk otobüsü da arızalanınca yolda kaldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyen yolcular, güçlükle hastaneye ulaştı. Kamil Ekim, belediye otobüsünün arıza yaptığını belirterek, "Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum. Tıp fakültesine gitmeye çalışıyorum" dedi.

Haberin Devamı

KARA YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ereğli kesiminde de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri, karda kalan araçları iterek yolu ulaşıma açmaya çalıştı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla araçlarını kardan çıkartıp ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekiplerinin çalışması ile kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı. TIR'ların geçişine izin verilmedi.

KÖYLERDEKİ HASTALARA ULAŞMAK İÇİN YOĞUN MESAİ

Merkez ve ilçelere bağlı 252 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri ise köylerinde mahsur kalan hastalara ulaşmak için yoğun mesai yapıyor. Dün akşamdan bu yana iki hasta, UMKE ekiplerince mahsur kaldıkları köylerden alınarak hastanelere ulaştırıldı. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada Zonguldak Valiliği, engelli ve kamu çalışanlarına pazartesi günü izin verildiğini açıkladı.