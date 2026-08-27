Zonguldak'ta acı olay! 19 yaşındaki Berat odasında ölü bulundu

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Olay, dün Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Yıldırım’ın odasına giren aile bireyleri, oğullarının hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü.

Filyos Liman Şantiyesi’nde çalışan Berat Yıldırım’ın cenazesinin bugün öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.