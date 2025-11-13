×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta 75 yaşındaki adam evinde ölü bulunmuştu! Katil zanlısı 15 yaşındaki çocuk çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Burhanettin Şen#Cinayet
Zonguldakta 75 yaşındaki adam evinde ölü bulunmuştu Katil zanlısı 15 yaşındaki çocuk çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 16:18

Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada olayın failinin 15 yaşındaki çocuk olduğu öğrenildi. Tutuklanan 15 yaşındaki zanlı A.P.'nin, ifadesinde "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Geçen 8 Kasım günü Zonguldak'ta Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

"ANNEME SARKINTILIK YAPIYORDU"

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.

Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Burhanettin Şen#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!