Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
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Zonguldak'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı
ZONGULDAK'ta gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının ardından merkezde 4, Çaycuma’da 4, Alaplı 4, Kozlu'da 6, Devrek'te 33 ve Kilimli'de 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.