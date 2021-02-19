Zonguldak'ta 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının ardından merkezde 4, Çaycuma’da 4, Alaplı 4, Kozlu'da 6, Devrek'te 33 ve Kilimli'de 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.