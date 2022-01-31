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Zonguldak'ta 50 yıllık evli çift aynı gün hayatını kaybetti

#Zonguldak#Sağlık#Kilimli
Zonguldakta 50 yıllık evli çift aynı gün hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde Çetin Tuncel (76) yaşamını kaybederken, 1,5 saat sonra kalp krizi geçiren eşi Fatma Tuncel (72) de hayatını kaybetti. 50 yıllık evli çift, yan yana toprağa verildi.

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Kilimli’ye bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel, önceki gün mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile, Çetin Tuncel'in cenaze hazırlıklarını yaparken ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Tuncel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatma Tuncel eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

Aile, saatler içinde aldıkları iki acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 6 çocukları bulunan Çetin-Fatma Tuncel çifti, Çatalağzı Merkez Camii'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası Çatalağzı Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Oğulları Metin Tuncel, babasının hastalığı nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğunu ancak annesinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, çok üzgün olduklarını ifade etti.

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#Zonguldak#Sağlık#Kilimli

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