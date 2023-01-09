Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna istismar davasında 24 sanık hakim karşısında

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl nisan ayında, yaşları 14 ve 16 olan 2 kız çocuğunun fuhşa teşvik edildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiası üzerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlardan 14 kişi tutuklandı. Sanıkların bir kısmı suçlamaları kabul etmedi, bazıları ise kız çocuklarının yaşlarını büyük söylediğini öne sürdü.

Küçük yaşta çocuğun fuhşa teşviki, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı iddialarıyla suçlanan 14’ü tutuklu, 24 sanığın yargılanmasına bugün Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 2’si kadın, 13 tutuklu sanık, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında adliye binasına alındı. Tutuklu 1 sanık ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmanın hafta içinde de devam etmesi bekleniyor