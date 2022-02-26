Zonguldak'ta 2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce bombalanan ruhsatsız ocağı açmaya çalışan Ümit Kurt ve Kadir Ulama göçüğün altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlisiye ekipleri ve AFAD ekipleri saatler süren çalışma sonucunda Ümit Kurt ve Kadir Ulama’nın cansız bedenini çıkardı. Olayın ardından ocak sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevine gönderildi.