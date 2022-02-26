Zonguldak'ta 2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin yakından tanıdığı isimden dikkat çeken analiz: Kazanan Rusya olmayacakTürkiye'nin yakından tanıdığı isimden dikkat çeken analiz: Kazanan Rusya olmayacak!#Richard Moore
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Her yönden taarruz emri Kharkive bomba yağıyor... CNN TÜRK canlı yayınına yansıdı...Her yönden taarruz emri! Kharkiv'e bomba yağıyor... CNN TÜRK canlı yayınına yansıdı...#Ukrayna
Rus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelseanin yönetimini kulüp vakfına bıraktıRus milyarder Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına bıraktı#Chelsea
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüşAşıda büyük başarı... Bakan Koca duyurdu, vakalarda sevindiren düşüş#Koronavirüs
Ortalığı karıştıran iddia Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...Ortalığı karıştıran iddia! Rusya plan yapıyor, akılalmaz tehdit...#RUSYA
Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndüChristian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü!#Eriksen
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettikBakan Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızı getirmek için seferberlik ilan ettik#Ukrayna
Rus konvoyu yerle bir edildi Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajıRus konvoyu yerle bir edildi! Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajı#Ukrayna
Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...#Dmitro Kuleba
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta 2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı

#Zonguldak#Kilimli#Maden Ocağı
Zonguldakta 2 kişiye mezar olan ocağın sahipleri tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde 2 maden işçisine mezar olan ocağın sahibi 2 kişi tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce bombalanan ruhsatsız ocağı açmaya çalışan Ümit Kurt ve Kadir Ulama göçüğün altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlisiye ekipleri ve AFAD ekipleri saatler süren çalışma sonucunda Ümit Kurt ve Kadir Ulama’nın cansız bedenini çıkardı. Olayın ardından ocak sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Kilimli#Maden Ocağı

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya