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Zonguldak’ta 16 köy ve mahallede kazanan isimler belli oldu

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#Zonguldak#Zonguldak Seçim Sonuçları#Zonguldak 2 Haziran Seçim Sonuçları
Zonguldak’ta 16 köy ve mahallede kazanan isimler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 21:50

Zonguldak’ta seçimlerin yenilendiği 16 mahalle ve köyde kazanan isimler belli oldu.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları, bazı seçimlerin tekrarlanması kararını verdi. İl genelinde 16 mahalle ve köyde sandıklar yeniden kuruldu. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Yapılan oy sayımlarında Kaleoğlu köyünde Murat Tatoğlu, Gücek köyünde Şenol Başyiğit, Durhanlı köyünde Murat Korkaman, Bektaşlı köyünde Atilla Akman, Hüseyinli köyünde Mustafa Aydın, Çamcılar köyünde Hüdayet Efe muhtar oldu.

Karapınar Beldesi Merkez Mahallesi'nde Necdet Kara, Kerimler köyünde Aydın Akoğlu, Güldere Mahallesi'nde Ozan Kuşçu, Yalnızçam köyünde Ersin Kuşçu, Erenler köyünde Kadir Kabasakal, Kayabaşlı Karabaşlı köyünde Şendoğan Özkan, Çukur Mahallesi'nde Azim Uslu, Üçburgu Mahallesi'nde Zeki Aladağ, Aktarla köyünde Gülcan Karatülü, Aliusta köyünde Aleyna Çamlı muhtarlık seçimini kazandı.

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#Zonguldak#Zonguldak Seçim Sonuçları#Zonguldak 2 Haziran Seçim Sonuçları

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