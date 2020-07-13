Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'

Zonguldak Valiliği ve TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu'nda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Sergiyi gezenler, videoda darbe girişiminde yaşananları izledi. Bazı kişiler, sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadı. Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan Vali Tutulmaz, "4 yıl önce bugün ülkemiz adına önemli bir gün yaşandı. Bağımsızlığına, birliğine bugün bir kez daha sahip çıktı. Bu tür sergilerde gençlerimiz bugünleri unutmamalıdır. Bu hafta değişik etkinliklerle haftayı değerlendireceğiz. Yeniden milli birliğimize, demokrasimize sahip çıktığımızı göstereceğiz" dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Murat Yılmaz da darbe girişimi günü yaşananları gelecek nesillere aktarmak için sergiyi düzenlediklerini, interaktif sistemle video izleme olanağı da sunduklarını kaydetti.