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Zonguldak'ta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı

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#Zonguldak#Haksız Kazanç#Operasyon
Zonguldakta 1 milyon TL haksız kazanca 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 12:28

Zonguldak'ta çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün 'Paravan' adı verilen operasyon kapsamında 4 adrese baskın yaptı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda borç senedi, çek, icra ve temlik evrakı ele geçirildi.

3 şüpheli serbest bırakılırken, Ahmet D. (49) ile Teyfik T. (65) 'tefecilik' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği, temlik işlemlerini ise eşleri vasıtası ile yaptıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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#Zonguldak#Haksız Kazanç#Operasyon

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