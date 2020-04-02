Zonguldak'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Zonguldak'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Zonguldak ilinde gezilecek yerler nerelerdir? Zonguldak’ın ilçeleri nedir ve hangi bölgededir? İşte Zonguldak ilinde merak edilenler ve bilinmesi gerekenler.

Zonguldak sahilleri, plajları, yeşil bitki örtüsü ile doğa turizminin kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmaktadır. Karadeniz'in doğal güzellikler ve tarihle örülü bu kıyı şehrini görmek birçok gezginin rüyalarından biri. Zonguldak, oksijen deposu ve şifa turizmi bakımından da özel bir şehirdir.

Zonguldak İlçeleri

Zonguldak'ın ilçeleri;

- Alaplı

- Çaycuma

- Devrek

- Karadeniz Ereğli

- Gökçebey

- Kilimli

- Kozlu

olarak bilinmektedir.

Zonguldak Hangi Bölgede?

Zonguldak, Türkiye'nin Karadeniz kıyısında bulunan illerinden biridir. Karadeniz'e batı ve kuzeyden kıyısı bulunmaktadır. Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli şehirlerindendir. Sınır komşuları; Karabük, Bolu, Düzce'dir.

Zonguldak'da Gezilecek ve Tarihi Yerler

Zonguldak, turizm bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ve gezi planlarında yer açtığı şehirlerdendir. Madenleri ile meşhur olan Zonguldak'ın temel geçim kaynağı sanayidir. Zonguldak'ın gezilip görülmesi gereken yerleri;

1- Gökgöl Mağarası: Mağaranın, şifa deposu olduğu görüşü yaygındır. Özellikle astım hastalığına iyi geldiği söylenmektedir. Bu hastalıktan rahatsız olan birçok hasta kişi, şifa turizmi kapsamında mağarayı mutlaka ziyarete gelmektedir. Gökgöl mağarası, Zonguldak il girişinde bulunmaktadır. Mağaranın içerisinde damla taşlar sarkıt ve dikitlerden sütunlar göze çarpmaktadır. Bu doğal oluşumlarda turistleri mağaraya doğru çekmektedir.

2- Filyos Kalesi: Filyos kalesinin, ortaçağ döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Filyos kalesi, Zonguldak ilçesinin Çaycuma ilçesindedir. Kale, muhteşem doğa manzarası ile de eşsiz bir gezi deneyimi yaşatmaktadır. Özellikle yaz aylarında kaleden görünen plaj ve deniz manzarası mutlaka görülmelidir.

3- Halil Paşa Konağı: Halil Paşa Konağı, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit zamanında sancak beyi olarak görev yapan Halil Paşa Karamahmutoğlu tarafından yaptırılmıştır.

4- Çayır Köyü Su Mağarası: Çayır Köyü Su Mağarası, Zonguldak'ın görülmesi gereken doğal güzelliklerinin başındadır. Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinin Çayır Köyü sınırları içinde bulunur. Mağaranın uzunluğu 1300 kilometredir. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır.

5- Filyos Ören Yeri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçe sınırlarındadır. Romalılar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Ziyaret edenleri güzel bir doğa manzarası ve yeşil bitki örtüsü karşılamaktadır. Doğa fotoğrafı çekmek için en uygun yerler arasında.

6- Ereğli Kalesi: Kale, kent surlarının tepesinde bulunur. Bizans döneminden kalan değerli bir tarihi yapıdır. Zonguldak'a gelenlerin en çok ilgi gösterdiği turistik yerlerden biridir.

7- Cehennem Ağzı Mağaraları: Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde yer alırlar. İl merkezine 50 kilometre uzaklıktadır. Turistik açıdan son derece önemli doğal oluşumlardır. Mağaraların içinde sular ve taş yapıtlar bulunmaktadır. Görülmesi tavsiye edilen yerler arasındadır.

8- Festivaller: Zonguldak'ta çok fazla olmasa da belirli sayıda festivaller ve yöresel şenlikler düzenlenmektedir. Zonguldak gezisi sırasında festival zamanlarına denk gelinirse mutlaka festivallere katılmak öneriliyor. Böylece geziyi farklı aktivitelerle renklendirmek mümkündür. Bu festivaller; Yayla ve Bal festivali, ( 14-20 Haziran), Karadeniz Ereğli Osmanlı Çileği Kültür Festivali (18 Haziran), Zonguldak Karaelmas Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (21 Haziran).

9- Karadeniz Ereğli Müzesi: Çok güzel düzenlenen ve gidilip görülmesi gereken bir müze. Müzede, Antik Yunan dönemine ve Roma dönemine ait tarihi eserler sergileniyor. Ayrıca Osmanlı Dönemine ait eserler de müzede görülebilmektedir. Giriş ücreti alınmamaktadır. Müzeyi gezmenin ücretsiz olması da birçok kişinin müzeyi ziyaret edebilmesinin önünü açmıştır.

Zonguldak Belediye Kapuz plajı, Zonguldak Maden Müzesi, Ilıksu plajı, Yeni Cami, Alemdar Gemi Müzesi, Kozlu sahili, Zonguldak limanı, Madenci anıtı, Değirmen ağzı plajı kozlu, Bostandüzü Ormaniçi Dinlenme alanı görülmesi gereken diğer popüler yerlerdir.