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DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Zonguldak'da ilginç olay! Müşteri hapşırdı mağaza bir anda karıştı

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Zonguldak'ta bir işyerinde Corona Virüsü paniği yaşandı. Halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların Corona Virüsü salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldakda ilginç olay Müşteri hapşırdı mağaza bir anda karıştı

Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı.

Zonguldakda ilginç olay Müşteri hapşırdı mağaza bir anda karıştı

Gündemde Corona Virüsü var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

Zonguldakda ilginç olay Müşteri hapşırdı mağaza bir anda karıştı

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