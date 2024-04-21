Zonguldak ve Düzce'de halkı sokağa döken kokunun geri dönüşüm tesisinden yayıldığı ortaya çıktı

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​Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar yer yer doğal gaz kokusu hissederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine doğal gaz firması ekipleri yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi. Daha sonra ise Ereğli ilçesi Bölücek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yine doğal gaza benzeyen kokuyu duyup ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde kokunun etkisi artınca mahalleli sokağa dökülerek Oretec Mineral'e ait geri dönüşüm tesisinin önünde toplandı. Bunun üzerine bölgeye, jandarma, zabıta ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tesis çevresinde güvenlik önlemi alırken, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay ile zabıta ve doğal gaz firması ekipleri tesiste incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye ekipleri ise malzemelerden numune alarak tutanak tuttu.

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DOĞAL GAZ İŞLETME MÜDÜRÜ: DOĞAL GAZLA İLGİLİ DEĞİL

İki gündür gelen ihbarları sahada değerlendirdiklerini ancak doğal gaz ile ilgili bir problem olmadığını belirten Aksa Doğalgaz Ereğli İşletme Müdürü Özhan Yarımbaş, "Bölgemizde 2 gündür aşırı yoğun koku ihbarları üzerine ekiplerimizle yapılan kontroller sonucu kokunun doğal gaz ile ilgili olmadığı tespit edildi. Kokunun bölgede bulunan bir fabrikadan kaynaklandığı belirlenmiştir" dedi.

FİRMA YETKİLİSİ: MALZEMENİN DURUMUNU BİLMİYORDUK

Tesise gelen bir kamyon şoförü, aracını görüntüleyen DHA muhabirlerine tepki gösterirken, mahallelilerle de tartışmaya girdi. Tesis yetkilisi bir kadın ise mahalleliyi bilgilendirerek sakinleştirmeye çalıştı. Yetkili kadın, "Biz lisanslı atık alım firmasıyız. Malzemenin bu durumda olduğunu bilmiyorduk. Akşamüstü koku yapmış dediler. Biz il müdürlüğüne haber verdik. Bu malzeme İzmir taraflarında yangın çıkıyor, kozmetik ve baharat fabrikası. Yangından çıkan malzemenin doğal gaz kaçağı olmasın diye üzerine sıkılan malzeme olduğu söylendi bize" diye konuştu.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bölücek Mahallesi’nde yaşayan kimya öğretmeni Recep Gültekin, "Dün akşamdan beri yoğun koku var. Biz başta doğal gazdan olabileceğini düşünüp gerekli mercileri aradık. Sonra kokunun fabrikada toplandığını fark ettik. Bu fabrika uzun zamandır geri dönüşüm adı altında hizmet vermekte. Geri dönüşümün faydasını biliyoruz ama çevreyi kirleten bir fabrika. Bütün ağır sanayi atıkları burada toplanıyor. Şu an kokudan kimse duramıyor. Yoğun bir koku var. Yaşlılarımız hastalandı, çoluk çocuğumuz rahatsız. Bu akşam ne olacak bilmiyoruz, nasıl bir şey yaşarız, Allah korusun. Kimyasal niteliğini bilmiyoruz, ben kendim kimya öğretmeniyim. Biz buradaki sıkıntılarımızı 250 imzalı dilekçelerle kurumlara bildirdik" ifadelerini kullandı.

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'EVLERE GİRİLMİYOR'

Eskiden böyle kokular olmadığını söyleyen Emine Demircan (80) ise şöyle konuştu:

"Ben 80 yaşındayım. Kaymakamlığa kadar gidiyordum, ölüyordum bu kokudan. Ölüyordum ben, bu kokuyu nasıl çekeceğiz. Kaç seneden beri burada bu koku yoktu. Öğlenden beri ölüyoruz, evlere girilmiyor."

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Tesis içinde kokunun kaynağı olan atıkları ekiplerle birlikte inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay da "Gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini göremedik. İzmir bölgesinden buraya getirilen tehlikeli atık sınıfında olan yanmış bir demir yığını var ortada. Acayip bir koku yayıyor ve çok rahatsız edici. Tespit tutanaklarımızı tuttuk. Onların içinden numuneler alınıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Onlar da tutanaklarını tutuyor. Valilikten alınan ÇED raporuna göre buraya ruhsat verilmiş. Bizler elimizden geleni yapacağız, en ağır yaptırımları uygulayacağız. Sizleri kimsenin zehirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mekanın hukuki olarak en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Firmayı gözlem altında tutup gerekli işlemleri yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bölgede istihdam yaratmak adına, hiçbir firma bizi zehirlemesin" dedi.

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Tesis yetkilileri, İzmir’den getirilen atık malzemenin geri gönderileceğini de belirtti.