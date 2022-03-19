Zonguldak ve Bartın'da yüzlerce köy yolu kardan kapandı

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Zonguldak’ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı, il genelinde 240 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kaymasıyla kazalar yaşandı. Bazı araçlar hasar gördü. Karlı kaplı yollarda da sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek, kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile TIR'ların geçişine izin verilmiyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor.

BARTIN'DA 210 KÖY YOLU KAPANDI

Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

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Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 210 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın-Karabük, Bartın-Kastamonu ve Bartın-Zonguldak yollarında yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle kamyonların ve TIR’ların geçişine izin verilmezken, zinciri olmayan araçların yola çıkmalarına izin verilmiyor. Kent merkezinde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.