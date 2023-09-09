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Zonguldak ve Ağrı merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon! 28 kişi yakalandı

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#İçişleri Bakanlığı#Polis#Telefon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi...' diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı, Zonguldak ve Ağrı merkezli gerçekleşen operasyonlarda 28 şüpheli şahıs yakalandı.' açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi' diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran suç şebekesi tespit edildi. Şüphelilere yönelik 6 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçundan operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve 'FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım' diyerek, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonlarda suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9’u tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

 

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'MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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#İçişleri Bakanlığı#Polis#Telefon

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