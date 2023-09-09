Zonguldak ve Ağrı merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon! 28 kişi yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi' diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran suç şebekesi tespit edildi. Şüphelilere yönelik 6 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçundan operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 6’sı tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve 'FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım' diyerek, yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şüpheliler belirlendi. Yapılan operasyonlarda suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9’u tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

'MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.