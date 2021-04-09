Zonguldak Posta Kodu kaçtır? Zonguldak ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Zonguldak ülkemizin önemli illerinden biridir. Her ilde olduğu gibi Zonguldak'ın da bir posta kodu vardır. Zonguldak ilçelerinin posta kodları değişiklik gösterebilir. Bu sebeple kişilerin yaşadıkları ilçeye göre posta kodlarını kontrol etmesi gerekir. Zonguldak posta kodu kaçtır? Zonguldak il ve ilçelerinin posta kodları hakkında bilgileri derledik.
Her ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da ilçelerinin posta kodları değişiklik göstermektedir. Hatta bazen aynı ilçede olan mahallelerde bile posta kodu değişikliği olabilir. Bu sebeple adresle ilgili sıkıntı yaşamamak adına kişilerin posta kodlarını düzgün bir şekilde öğrenmesi oldukça önemlidir.
Zonguldak Posta Kodu Kaçtır?
Zonguldak ülkemizin Karadeniz bölgesinde bulunan illerinden biridir. Bu ilin merkez ilçesi de kendi ile aynı ismi taşımaktadır. Zonguldak limanı sebebi ile ülkemizin deniz ticaretindeki önemli illerinden biridir. Bunun yanında burası taşkömürü açısından da çok zengindir. Bu sebeple de çok fazla göç alan illerden biri durumundadır.
Zonguldak posta kodu 67000 olarak bilinmektedir. Ancak ilçelerinde değişik posta kodları kullanılabilir. Bu sebeple ilçelere göre posta kodlarının araştırılması önemlidir.
Zonguldak İl ve İlçelerinin Posta Kodları
Zonguldak il ve ilçelerinin posta kodları değişik olabilir. Posta kodu adreslerde oldukça önemlidir. Bu sebeple adres ile ilgili problemler yaşamamak için posta kodlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir.
67980 Posta Kodu
Zonguldak Merkez posta kodudur.
67850 Posta Kodu
Alaplı ilçesinin posta kodudur.
67600 Posta Kodu
Kozlu İlçesinin posta kodudur.
67900 Posta Kodu
Çaycuma ilçesinin posta kodudur.
67500 Posta Kodu
Kilimli ilçesinin posta kodudur.
67830 Posta Kodu
Devrek ilçesinin posta kodudur.
67350 Posta Kodu
Karadeniz Ereğli ilçesinin posta kodudur.
67680 Posta Kodu
Gökçebey ilçesinin posta kodudur.
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