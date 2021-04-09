Zonguldak Posta Kodu kaçtır? Zonguldak ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Her ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da ilçelerinin posta kodları değişiklik göstermektedir. Hatta bazen aynı ilçede olan mahallelerde bile posta kodu değişikliği olabilir. Bu sebeple adresle ilgili sıkıntı yaşamamak adına kişilerin posta kodlarını düzgün bir şekilde öğrenmesi oldukça önemlidir.

Zonguldak Posta Kodu Kaçtır?

Zonguldak ülkemizin Karadeniz bölgesinde bulunan illerinden biridir. Bu ilin merkez ilçesi de kendi ile aynı ismi taşımaktadır. Zonguldak limanı sebebi ile ülkemizin deniz ticaretindeki önemli illerinden biridir. Bunun yanında burası taşkömürü açısından da çok zengindir. Bu sebeple de çok fazla göç alan illerden biri durumundadır.

Zonguldak posta kodu 67000 olarak bilinmektedir. Ancak ilçelerinde değişik posta kodları kullanılabilir. Bu sebeple ilçelere göre posta kodlarının araştırılması önemlidir.

Zonguldak İl ve İlçelerinin Posta Kodları

Zonguldak il ve ilçelerinin posta kodları değişik olabilir. Posta kodu adreslerde oldukça önemlidir. Bu sebeple adres ile ilgili problemler yaşamamak için posta kodlarının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir.

67980 Posta Kodu

Zonguldak Merkez posta kodudur.

67850 Posta Kodu

Alaplı ilçesinin posta kodudur.

67600 Posta Kodu

Kozlu İlçesinin posta kodudur.

67900 Posta Kodu

Çaycuma ilçesinin posta kodudur.

67500 Posta Kodu

Kilimli ilçesinin posta kodudur.

67830 Posta Kodu

Devrek ilçesinin posta kodudur.

67350 Posta Kodu

Karadeniz Ereğli ilçesinin posta kodudur.

67680 Posta Kodu

Gökçebey ilçesinin posta kodudur.

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