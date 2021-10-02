Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

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Son günlerde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak’ta 11- 17 Eylül tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta 203,65'ten 361,63'e yükseldi. Bu oranla vaka artışının en çok yaşandığı 3’üncü il olan kentte, artış bu hafta da devam etti.