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Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

#Koronavirüs#Zonguldak#Fahrettin Koca
Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka tablosunda Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Geçen hafta 100 binde 361,63 olan vaka sayısı, 167,97 artışla 529,60'a çıktı.

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Son günlerde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak’ta 11- 17 Eylül tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta 203,65'ten 361,63'e yükseldi. Bu oranla vaka artışının en çok yaşandığı 3’üncü il olan kentte, artış bu hafta da devam etti.

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı 18-24 Eylül verilerine göre Zonguldak’da 167,97 artışla 100 binde 529,60 vaka görüldü. Bu oranla Zonguldak, bu hafta en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." dedi. 

Vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndü.

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#Koronavirüs#Zonguldak#Fahrettin Koca