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Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı etkili oldu

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#Zonguldak-Ankara Karayolu#Kar Yağışı#Zonguldak Hava Durumu
Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 02:43

Zonguldak-Ankara karayolu 14. kilometresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar kar yağışı sırasında araçlarını emniyet şeridine çekerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Zonguldak-Ankara Kara Yolu ile Zonguldak-İstanbul Kara Yolu'nda başlayan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

Yeni yılın ilk karını gören vatandaşlar da araçlarını emniyet şeridine çekerek anın tadını çıkarttı.

Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı etkili oldu

Doğukan Bakan isimli genç, Çaycuma ilçesinden kar görmeye geldiklerini söyleyerek "Çaycuma perşembeden kar görmeye geldik. Zonguldak'ta çok güzel manzaralarımız var. Biz de fotoğraf çektik. Tadını çıkartıyoruz" dedi.

Ali Mosmos isimli genç de "Yüksek mevkilere çıktık. Vakit geçirdik. Karın tadını çıkarttık" diye konuştu.Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı etkili oldu

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#Zonguldak-Ankara Karayolu#Kar Yağışı#Zonguldak Hava Durumu

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