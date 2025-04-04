Zona aşısı demansa karşı

Haberin Devamı

GALLER’de yapılan yeni bir araştırma, zona aşısı olan yaşlı bireylerde demans riskinin daha düşük olabileceğini öne sürüyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, Galler’de zona aşısı olmaya uygun görülen ya da görülmeyen yaklaşık 283 bin yaşlı yetişkini kapsıyor. Galler’deki yerel yönetim, 2013’te 79 yaşındaki bireylerin zona aşısına erişimini sağladı ve o tarihten itibaren bu yaş, alt sınır olarak kabul edildi. Fakat stokların az olması sebebiyle o dönem bu yaştan daha büyük olanlara neredeyse hiç aşı yapılmadı. ABD, Almanya ve Avusturya’dan araştırmacılar, aşı olan ve olmayan 80’li yaşlarındaki insanları gözlemlemeye başladı. Yedi yıl içinde aşı yaptırmayan yaklaşık her sekiz kişiden birinde demans gerçeğiyle yüzleşildi.

KADINLARDA DAHA GÜÇLÜ

Haberin Devamı

Aşı olanlarda ise bu oran yüzde 20 daha azdı. Yine etkilerin erkeklere kıyasla kadınlarda daha güçlü olduğu belirtiliyor. Çalışmanın yazarı Dr. Pascal Geldsetzer yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten çarpıcı bir bulgu” dedi. Benzer şekilde başka çalışmalar da zona aşısının demanstan korunmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Geçtiğimiz yıl Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir analizde, geliştirilmiş yeni zona aşısı yaptıran insanlarda, sonraki altı yıl içinde demans riskinin önemli ölçüde düşük kaldığı belirtildi.