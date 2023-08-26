Zodyak faciası

Haberin Devamı

Yunanistan’da tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, önceki gün akşam saatlerinde Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Yemek için yatlarından ayrılan çift, zodyak ile kayalıklara çarptı. Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Ali Sabancı, Leros'ta bulunan hastanede, İstanbul'dan getirilen özel ekip tarafından yapılan ameliyat sonrası entübe edildi. İç organlarında hasar olan Sabancı çifti, Bodrum’a getirildi. İlk müdahalenin ardından çift, deniz ambulansı ile Turgutreis Marina’ya nakledildi. Sağlık ekiplerince karşılanan Ali Sabancı, dün sabah erken saatlerde, Bodrum Turgutreis Limanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı ise dün saat 15.40 sıralarında ambulans uçakla İstanbul’a aynı hastaneye getirildi.

Haberin Devamı

Çift Bodrum'a getirilirken Ali Sabancı'nın annesi Hayırlı Zerrin Sabancı da limanda çifti bekledi. Hayırlı Zerrin Sabancı’nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan’da kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarını açıkladı. Koca, Ali Sabancı’nın ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildiğini; Vuslat Doğan Sabancı’nın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Esas Holding’den yapılan yazılı açıklamada ise “Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir” denildi.

AKŞAM YEMEĞİNE GİDERKEN KAYALIĞA ÇARPTI

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, kendilerine ait yatla Ege sahillerinde tatil yapıyordu. Çift, Leros Adası’na akşam yemeği yemeye giderken kaza geçirdi.

SABANCI ÇİFTİNİ ÇOCUKLARI VE KAPTAN KURTARDI

Oksijen sitesinin aile yakınları ve kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de kaza şöyle meydana geldi: Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası’na doğru yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı.

Haberin Devamı

BOTU ALİ SABANCI KULLANIYORDU

Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı’yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı’nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

Aralarında ABC Holding’in sahibi Adanalı işinsanı Mehmet Başer’in de teknesi olmak üzere 4 veya 5 teknenin botları kazazedelere yardımcı olmak için olay yerine geldi. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adası’na götürüldü.

Haberin Devamı

AMELİYATTA DALAĞI ALINDI

Leros’ta Ali Sabancı’ya altı saat süren bir operasyon yapıldı, hasar gören dalağı alındı. Çarpmanın etkisiyle açılan bazı damarlarına müdahale edildi. Vuslat Doğan Sabancı’ya da gerekli acil müdahale yapıldı. Ali Sabancı Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne getirildiğinde aort damarında yırtılma olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alındı. Müdahale yapılarak hayati tehlikenin önüne geçildi. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından “çoklu/multi travma” için ameliyata alındı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

T24’e bilgi veren kaynaklar ise hem Ali Sabancı’da hem de Vuslat Doğan Sabancı’da “kafa / beyin travması” gözlenmediğini, ancak her ikisi için de operasyonların süreceğini söylediler. Yüzünde çarpmanın izleri olan Vuslat Doğan Sabancı’nın plastik cerrahlar tarafından ameliyata alınacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin yaptığı açıklamada ise botta 4 Türk, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı bulunduğu, iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralandığı bilgisi verildi.