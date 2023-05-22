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Zodyak botla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen #Bulgaristan
Zodyak botla Bulgaristana geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 12:35

Kırklareli'de, denizden Bulgaristan'a zodyak botla kaçak olarak geçmeye çalışan, çocukların da aralarında olduğu 27 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi, kayıt dışı göçmenlerin sınır edilmesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önleyici faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette, sabaha karşı yasa dışı olarak deniz yoluyla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenlerin beraberinde zodyak bot, bot motoru, 17 can yeleği, 2 bot şişirme pompası, 74 litre benzin ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 4 organizatör ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zodyak botla Bulgaristana geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen #Bulgaristan

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