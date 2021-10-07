Zodiac katili bulundu mu? Filmlere de konu olan Zodiac katili kim çıktı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Trabzonda uçakta bomba alarmı Arama yapılıyorTrabzon'da uçakta bomba alarmı! Arama yapılıyor#Trabzon
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması Tarih verdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Tarih verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Çarpıcı aşı tavsiyesi Kız ve erkek çocuklarına farklı dozÇarpıcı aşı tavsiyesi! Kız ve erkek çocuklarına farklı doz#Koronavirus
Tarihe geçen boşanma Artık kraliçeden bile zenginTarihe geçen boşanma! Artık kraliçeden bile zengin #Kirsty Bertarelli
Sumudica geri döndü İstanbula geliyor...Sumudica geri döndü! İstanbul'a geliyor...#Sumudica
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
HABERLERGündem Haberleri

Zodiac katili bulundu mu? Filmlere de konu olan Zodiac katili kim çıktı?

#Zodiac#Zodyak Katili Bulundu#Zodiac Katili
Zodiac katili bulundu mu Filmlere de konu olan Zodiac katili kim çıktı

Zodiac katili bulundu. Eski FBI görevlilerinin kurduğu gönüllü araştırma grubu, 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde seri cinayetler işleyen ve "Zodiac Katili" olarak adlandırılan katilin kimliğini tespit ettiklerini açıkladı. Peki, Zodiac katili kim çıktı? İşte, kendisi ile aynı ismi taşıyan filme de konu olan Zodiac katili hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Zodiac katili kim sorusu yıllardır pek çok kişinin gündeminde yer alıyordu. "Case Breakers" adlı 40 kişilik ekip, yetkililere ve gazetelere şifreli mesajlar göndermesiyle tanınan kimliği belirsiz "Zodiac Katili"nin 2018 yılında ölen Gary Francis Poste adlı kişi olduğunu iddia etti.

Gary Francis Poste’un evinin karanlık odasında buldukları fotoğraflarda alnındaki yara izlerinin, Zodiac Katili'ne ilişkin polis çizimleriyle uyuştuğuna dikkati çeken ekip, 1966’da güney California’da işlenen bir başka faili meçhul cinayeti de Poste ile ilişkilendirdiklerini açıkladı.

Ayrıca seri katilin gönderdiği şifreli mesajlardan isminin harfleri çıkarıldığında ortaya alternatif bir mesaj çıktığı ileri sürüldü.
Case Breakers, ellerinde bulunan Poste’a ait DNA örneğinin, faili meçhul Cheri Jo Bates cinayeti mahallinden alınan örneklerle kıyaslanması için FBI’a çağrıda bulundu.

Cheri Jo Bates cinayeti, Zodiac Katili'ne bağlanan ilk cinayetten iki yıl önce, 1966’da California’nın Riverside şehrinde işlenmişti.

Riverside Emniyet Müdürlüğü Faili Meçhul Cinayetler Ünitesi ise Amerikan Fox News’a yaptığı açıklamada, Cheri Jo Bates cinayetinin Zodiac Katili tarafından işlenmediğine karar verdiklerini ve faili meçhullerle ilgili FBI’a başvurulması gerektiğini ifade etti.

San Francisco’da 1968 ve 1969 yıllarında işlenen 5 cinayet Zodiac Katili ile ilişkilendirilmişti.

Ancak seri katil, San Francisco Chronicle gazetesine gönderdiği mesajlardan birinde, 37 cinayet işlediğini ileri sürmüştü.
Zodiac Katili on yıllar boyunca kitaplara, belgesellere ve filmlere konu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zodiac#Zodyak Katili Bulundu#Zodiac Katili