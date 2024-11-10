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Atatürk'e sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı!

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#Atatürk#Selanik#Atatürk Evi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 15:15

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

Atatürk Evi'nin bahçesi ziyaretçilerle dolup taşarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

Yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

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Törende konuşan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

Gedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

Geçen yıl Atatürk Evi'ne 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini anlatan Gedik, burayı ziyaret edenlerin, hem Atatürk'e bağlılıklarını sunduğunu hem de bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.

Atatürke sevgi seli: Türkiye dışında en kalabalık anmanın olduğu yer... Ziyaretçi akınına uğradı

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#Atatürk#Selanik#Atatürk Evi

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